Фестиваль «Горький fest» закрывается 26 июля 

26 июля — последний день фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде. В 18.00 в Нижегородском театре драмы состоится Красная дорожка фестиваля, в 19.00 — церемония закрытия, а в 20.00 — кинопоказ (фильм «Мастерская» режиссёра Сергея Карандашова).
Президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков и генеральный директор продюсерского центра «Люксар» Оксана Михеева провели 26 июля пресс-конференцию, на которой рассказали об итогах фестиваля-2018 и планах на следующий год. По словам Михаила Пореченкова, всё удалось: огромное количество людей пришли посмотреть фильмы и конкурсную программу фестиваля. Пореченков высказал надежду, что в следующем году фестиваль продолжится, и станет фестивалем искусств: «Чтобы была музыка, поэзия, живопись и театр, разные виды искусств, не только кино». Говорить о победителях конкурсной программы «Встряска» Михаил Пореченков отказался: «Все получили по заслугам, было замечательное профессиональное жюри во главе с Николаем Досталем, которое правильно оценило все работы, имена победителей — в запечатанных конвертах, которые будут открыты непосредственно на награждении».
На закрытие фестиваля ожидается приезд целого ряда популярных киноперсон, среди которых — Алексей Герман, Андрей Ильин и Андрей Мерзликин. Не исключено, что будет организовано «Эхо фестиваля» — отдельный показ фестивальных картин.