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7 ошибок, которые испортят вам отпуск
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7 ошибок, которые испортят вам отпуск 

Anews 2 часа назад
Фото: anews
Пожалуй, последнее, о чем мы думаем, когда отправляемся в отпуск — о возможности заболеть. Однако на самом деле это не редкость, а провоцируют заболевания именно наши привычки.

Ходить босиком

Не стоит считать, что грибок можно подхватить в закрытых бассейнах. Это заболевание можно подцепить везде, где тепло и влажно, и даже если это бассейн у роскошного отеля. Возле бассейнов старайтесь ходить только в шлепанцах и снимайте их только перед тем, как зайти в воду. А когда вы возвращаетесь в номер, не забывайте принять душ.

Закапываться в песок

Не только дети любят играть в песке. С удовольствием взрослые нежатся на пляже или возводят песчаные крепости. Но самым опасным развлечением является зарывание в песок. В большинстве теплых стран в песке водятся вредные насекомые и гельминты, которые именно на глубине и размножаются. Если вернувшись из отпуска вы страдаете от тошноты или расстройства ЖКТ, сдайте анализы на гельминтов.

Брать на пляж свои бутерброды

В жаркую погоду те микроорганизмы, которые присутствуют в продуктах питания, усиленно размножаются. Салат при комнатной температуре можно хранить несколько часов, а что уже говорить о том, чтобы брать с собой на пляж под палящее солнце бутерброды с колбасой или пироженые с кремом. Питаясь таким образом, либо покупая готовые пирожки и сэндвичи в сомнительных местах, вы рискуете отравиться.

Охлаждаться пивом

Казалось бы, что самое приятное на пляже — потягивать ледяное пиво, сидя под пляжным зонтиком. Однако нам только кажется, что пиво утоляет жажду. Во время жары наш организм стремительно теряет жидкость, а употребление пива способствует выведению минеральных солей из организма, которые необходимы человеку для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Таким образом, пиво в жару лишь усиливает обезвоживание. Кроме того, как и любой алкоголь, пиво повышает артериальное давление, а в жару это особенно плохо для сердца.

Нырять в воду разгоряченным

И хотя все мы знаем, что не стоит этого делать, как же хочется порой из душного автобуса после экскурсии нырнуть в воду. Однако когда вы разгоряченный, этого делать не стоит, ведь комфортная разница температур — всего 5-7 градусов. Разница в больше градусов способна вызвать состояние шока, что отражается на сердечно-сосудистой системе.

Купаться в любом водоеме

Во время жары люди рады любому водоему и даже табличка "купаться запрещено" не останавливает население. Но не забывайте, что эти таблички ставятся не просто так. И хорошо, если купание в таком водоеме обойдется без последствий, ведь самое распространенное, что может с вами случиться — церкариоз. Церкарии — личинки паразитов, которые вызывают аллергическую сыпь. Также водоемы могут быть "свалкой", и на их дне могут находиться опасные для жизни предметы. Не игнорируйте запрещающие таблички, ведь все может закончиться трагично. ​
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