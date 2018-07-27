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Три фестиваля на выходных, которые помогут уютно провести вечера
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Три фестиваля на выходных, которые помогут уютно провести вечера 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: Казанский Портал
В выходные на Казань накатит волна фестивалей. С вечера пятницы по воскресенье пройдет сразу три события: фестиваль волшебных шаров, фестиваль красок и фестиваль водных фонариков. Как видно, все необычные.
В пятницу и субботу с закатом солнца возникнет сильное желание что-нибудь загадать. Все из-за магической атмосферы на фестивале водных фонариков на пляже Нижнее Заречье. Казанцы опустят фонарики с горящими свечами внутри на воду. Должна получиться невероятная светящаяся река. Берите с собой плед и чай, чтобы следить за «полыхающей водой» было приятнее. Фонарики можно купить на месте, два — за 300 рублей. Начало в 21.00, вход свободный.
Фестиваль красок пройдет в субботу и воскресенье на парковке ЦУМа. По команде ведущего участники будут устраивать массовый разноцветный залп. На всякий случай: краска легко смывается. На фестивале будут зона развлечений, розыгрыши подарков, фудкорт, музыка и танцы. Начало в 14.00, вход свободный, в краска платная — 150 рублей за пакет.
Там же в воскресенье, но уже вечером, пройдет фестиваль волшебных шаров. Волшебными шары станут не после того, как начнут светиться изнутри. Как только стемнеет, гости зажгут все шары одновременно. Наверное, будет настолько красиво, что все захочется снять на камеру. Поэтому фестиваль шаров может неожиданно превратиться в фестиваль смартфонов. Начало в 21.00, вход свободный.
Больше событий на эти выходные в Казани можно найти в разделе «Афиша» на e-Kazan.ru  Читайте также:
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