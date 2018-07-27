Перед началом фестиваля святого князя Владимира в Храме святого Феодора Ушакова состоится литургия и Крестный ход

Фестиваль в Новогиреево, посвященный святому князю Владимиру, откроется уже в ближайшую субботу, 28 июля.

Этот фестиваль проводится в день престольного праздника храма во имя святого князя Владимира, строящегося в нашем районе. Поэтому перед началом фестиваля в уже действующем Храме святого Феодора Ушакова 28 июля в 8 часов утра состоится Божественная Литургия, а затем Крестный ход. В 10.30 все прихожане храма соберутся на праздничный обед.

Светская часть праздника — фестиваль «День святого Владимира в Новогирееве» начнётся в 11 часов.

Для выступлений музыкантов будут оборудованы четыре сценических площадки, развернута ярмарка с разными привлекательными товарами, будут работать фудкорты, обустроены фотозоны, для гостей подготовлены самые разнообразные мастер-классы.

Фестиваль завершится большим огненным шоу. Организаторы фестиваля приглашают помощников-волонтеров, записаться можно по телефону: 8 (910) 451-93-24.

Адрес праздника: улица Перовская, владение 64.