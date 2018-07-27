В поселке Солнечный пройдет фестиваль йоги

Городской молодежный центр проведет фестиваль йоги 29 августа в 9:00 в парке «Солнечный» на лужайке за рынком слева от центрального входа, мероприятие состоится под эгидой проекта «Йога в парках», сообщает мэрия.

В рамках фестиваля для саратовцев будет проведена серия мастер-классов, которые пройдут под руководством профессиональных преподавателей. Все занятия будут проходить под музыку, самых активных участников ожидают подарки от партнеров Городского молодежного центра. Принять участие в фестивале йоги сможет любой желающий.

Отметим, что 29 августа тренировочные площадки в Городском парке, «Липках», скверах имени К. В. Благодарова и «Юбилейный» будут работать без изменений.