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В поселке Солнечный пройдет фестиваль йоги
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В поселке Солнечный пройдет фестиваль йоги 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Городской молодежный центр проведет фестиваль йоги 29 августа в 9:00 в парке «Солнечный» на лужайке за рынком слева от центрального входа, мероприятие состоится под эгидой проекта «Йога в парках», сообщает мэрия.
В рамках фестиваля для саратовцев будет проведена серия мастер-классов, которые пройдут под руководством профессиональных преподавателей. Все занятия будут проходить под музыку, самых активных участников ожидают подарки от партнеров Городского молодежного центра. Принять участие в фестивале йоги сможет любой желающий.
Отметим, что 29 августа тренировочные площадки в Городском парке, «Липках», скверах имени К. В. Благодарова и «Юбилейный» будут работать без изменений.
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