В Кронштадте открыли самый большой в России корабль-музей

С боевого миноносца «Беспокойный» в 11:16 произвели пушечный выстрел. Команду «залп» дал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко . Теперь в Кронштадте, как и в Петропавловской крепости, будут встречать полдень пушечным залпом.

«На этом корабле будут заниматься нахимовцы, кронштадтские кадеты и юнармейцы. Если хоть один мальчишка, побывав здесь, захочет стать моряком, значит, мы потрудились не зря. Я уверен, что таких мальчишек будет не один, а сотни», — рассказал генерал-полковник Картаполов.

Боевой корабль Балтийского флота «Беспокойный» в июне прибыл в Кронштадт после ремонта в Балтийске. В Купеческой гавани эсминец демилитаризировали и музеефицировали. Это будет крупнейший в России корабль-музей, он больше крейсера «Аврора» и ледокола «Красин». На борту эскадренного миноносца посетители увидят образцы вооружения и боевой техники Военно-морского флота, ракетные установки, артиллерийские системы, минное оружие, а также быт моряков. Традиция полуденного орудийного выстрела в Кронштадте существовала наравне с петербургской, но прекратилась в 1996 году. Восстановить ее районного главу Олега Довганюка попросили ветераны флота. С 27 июля 2018 года «полуденный» артиллерийский выстрел в Кронштадте станет ежедневным.