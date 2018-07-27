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В Кронштадте открыли самый большой в России корабль-музей
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В Кронштадте открыли самый большой в России корабль-музей 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
С боевого миноносца «Беспокойный» в 11:16 произвели пушечный выстрел. Команду «залп» дал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Теперь в Кронштадте, как и в Петропавловской крепости, будут встречать полдень пушечным залпом.
«На этом корабле будут заниматься нахимовцы, кронштадтские кадеты и юнармейцы. Если хоть один мальчишка, побывав здесь, захочет стать моряком, значит, мы потрудились не зря. Я уверен, что таких мальчишек будет не один, а сотни», — рассказал генерал-полковник Картаполов.
Боевой корабль Балтийского флота «Беспокойный» в июне прибыл в Кронштадт после ремонта в Балтийске. В Купеческой гавани эсминец демилитаризировали и музеефицировали. Это будет крупнейший в России корабль-музей, он больше крейсера «Аврора» и ледокола «Красин». На борту эскадренного миноносца посетители увидят образцы вооружения и боевой техники Военно-морского флота, ракетные установки, артиллерийские системы, минное оружие, а также быт моряков. Традиция полуденного орудийного выстрела в Кронштадте существовала наравне с петербургской, но прекратилась в 1996 году. Восстановить ее районного главу Олега Довганюка попросили ветераны флота. С 27 июля 2018 года «полуденный» артиллерийский выстрел в Кронштадте станет ежедневным.
Часом ранее на Якорной площади было открыто мозаичное полотно «Триумф Российского флота». Художник Василий Нестеренко подарил его Кронштадту как символ возрождения военно-морских парадов на Кронштадтском рейде.
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