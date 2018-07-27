Фестиваль Rhymes Show пройдет в двух столицах

Вторая часть музыкального фестиваля Rhymes Show пройдет 5 августа в Санкт-Петербурге и 18 августа в Москве. Хедлайнерами станут ЛСП, FEDUK, ATL, «Пошлая Молли», Obladaet, Markul и другие топовые артисты современной российской сцены.

Рождение Rhymes Show состоялось в августе прошлого года в московском арт-кластере «Флакон», когда организаторы задались целью собрать в одном месте аудиторию с хорошим музыкальным вкусом и самых интересных артистов последних лет. Успех предприятия оказался столь значительным, что для проведения второго эпизода фестиваля организаторы выбрали более вместительные площадки: в Питере событие пройдет в Музее стрит-арта, а московскую часть примет открывшийся в этом году Cition Hall.

На обеих частях фестиваля — в Питере и Москве — выступят белорусские герои ЛСП со специальной лайв-программой. Песни ЛСП прочно поселились в плейлистах самых разных слушателей.

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Жестокий коктейль из обреченной романтики и сентиментальной лирики с грубыми деталями не оставляют шанса на равнодушие — треки застревают в ушах намертво. У их клипов десятки миллионов просмотров, релизы штурмуют первые строчки чартов, а на живые выступления приходят тысячи гостей. За последние пару лет коллектив прошел огромный путь, а 2017 год и вовсе стал для команды поворотным. Выпустив мощнейший альбом и кардинально обновив состав, ЛСП взяли новую планку — и с честью её держат.

Ещё один участник двух фестивалей — уроженец Новочебоксарска Сергей Круппов, более известный, как ATL. Несмотря на слегка опасную внешность парня из регионального гетто, ATL — один из самых изобретательных поэтов русского рэпа. В своих текстах он витиевато соединяет мифологию, смерть, секс, апокалипсис, дорогие бренды уличной одежды, снова смерть, метафоры, символы (взболтать, но не смешивать).

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При этом слушать затейливые переплетения словес ничуть не скучно, поскольку положены они на танцевальный бит, превращающий каждое шоу ATL в полноценный рейв.

На московском Rhymes Show выступит FEDUK — едва ли не главный хитмейкер современного хип-хопа. Песни Федора любят за то, что они насквозь пропитаны светлой атмосферой тёплого летнего бриза, непоколебимой и лучезарной верой в лучшее. Его музыка — будто выраженная в звуке улыбка: мягкая, искренняя и открытая всем и каждому. И уже 18 августа он привезёт свой солнечный вайб в столицу — прямиком на Rhymes Show!

Гостей питерского фестиваля наверняка обрадует появление в лайнапе выходца из легендарного Green Park Gang. MARKUL сумел за несколько лет сколотить внушительную фан-базу и проделать путь из бедных районов Лондона к вершинам отечественных чартов. За последний год Марк серьёзно укрепил своё положение в рэп-индустрии кинематографичными клипами, больше напоминающими голливудские блокбастеры, ударными синглами и успешными турами по России.

А вот OBLADAET тоже появится в числе хедлайнеров сразу на двух фестивалях — в Питере и в Москве. Дерзкий хип-хоп-футурист, чье творчество, однако, наделено изрядной долей изящества, за последний год стал одним из главных героев отечественной рэп-индустрии: его карьерный рост продвигается со скоростью конкорда.

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Из «молодых и перспективных» OBLADAET стремительно вырвался в первые лица стиля, и сегодня его с радостью принимают клубы-гиганты обеих столиц.

В лайнапе московской части фестиваля также анонсирована группа «ПОШЛАЯ МОЛЛИ». В каждом поколении музыкантов есть те, кто выражает чувства и чаяния молодежи честно и без обиняков. Треки «Пошлой Молли», во всяком случае, вполне могут претендовать на манифесты, а сама группа достойно несет знамя поколения Z. Ну а на живых выступлениях бешеная энергия этих ребят буквально разрывает площадки — такой прогноз ожидает и московскую часть Rhymes Show.

Среди других участников фестиваля: рэп-авангардист Жак Энтони, Lizer — талантливый артист с отличным чутьем на вирусные припевы, новые звезды российской поп-музыки Мальбэк&Сюзанна, пронзительная Гречка, провокаторы Pyrokinesis и Sted. D, ядовитые демоны SIDxRAM, проводник космической энергии Gone.Fludd, таинственный хип-хоп-дуэт Velial Squad, интернет-принц Егор Натс и виртуальный поп-панк-коллектив «Френдзона».