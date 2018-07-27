Фестиваль, посвященный творчеству Паустовского

28 июля в саду им. Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль «Летние дни», посвященный творчеству писателя Константина Паустовского

В этот день гостей парка будут ждать выставки, экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы, экологические акции, концерт и кинопоказ.

Дети могут посмотреть кукольный спектакль, принять участие в занятии «В гостях у Паустовского, или о чем могут рассказать старинные вещи», в эко-квесте «В поисках волшебного дерева» и научиться делать птиц из пряжи.

А еще будут выставки, пленэр, документальный фильм о Паустовском и концерт квартета им. П. И. Чайковского.

Программа — на странице сада.

Дата: 28 июля

Время: 12:00 — 20:00 Вход свободный