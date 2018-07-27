Ещё
Фестиваль, посвященный творчеству Паустовского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Фестиваль, посвященный творчеству Паустовского 

CHIPS journal 36 минут назад
Фото: CHIPS journal
28 июля в саду им. Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль «Летние дни», посвященный творчеству писателя Константина Паустовского.
В этот день гостей парка будут ждать выставки, экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы, экологические акции, концерт и кинопоказ.
Дети могут посмотреть кукольный спектакль, принять участие в занятии «В гостях у Паустовского, или о чем могут рассказать старинные вещи», в эко-квесте «В поисках волшебного дерева» и научиться делать птиц из пряжи.
А еще будут выставки, пленэр, документальный фильм о Паустовском и концерт квартета им. П. И. Чайковского.
Программа — на странице сада.
Дата: 28 июля
Время: 12:00 — 20:00  Вход свободный
CHIPS journal: последние новости
День Индии в парке «Сокольники» Куда пойти в Москве с детьми в выходные 27-29 июля 5 мест с динозаврами и доисторическими животными в Москве и Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ключевой актер отказался сниматься в новом «Вороне»5
Самые сексапильные красотки Голливуда2
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца18
Ляпы в советских мультиках14
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение