Фестиваль, посвященный творчеству Паустовского 

28 июля в саду им. Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль «Летние дни», посвященный творчеству писателя Константина Паустовского.
В этот день гостей парка будут ждать выставки, экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы, экологические акции, концерт и кинопоказ.
Дети могут посмотреть кукольный спектакль, принять участие в занятии «В гостях у Паустовского, или о чем могут рассказать старинные вещи», в эко-квесте «В поисках волшебного дерева» и научиться делать птиц из пряжи.
А еще будут выставки, пленэр, документальный фильм о Паустовском и концерт квартета им. П. И. Чайковского.
Программа — на странице сада.
Дата: 28 июля
Время: 12:00 — 20:00 Вход свободный