Организаторы фестиваля «VK Fest 2018» подвели итоги и сосчитали свою аудиторию

Около 90 тысяч человек посетили мероприятия фестиваля VK Fest 2018, который проходил в минувшие выходные, 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге. И миллион семьсот тысяч пользователей наблюдали за онлайн-трансляцией мероприятий, проходивших в Парке 300-летия города, в соцсети «ВКонтакте». Такие данные обнародовали организаторы фестиваля. По их подсчетам, в концертах приняли участие более 50 артистов, среди которых Баста, Элджей, Хаски, Гречка, Монеточка и многие другие популярные среди пользователей соцсети исполнители.

Кроме того, на «VK Fest» был впервые протестирован сервис VK Pay. Гости могли совершать покупки в некоторых магазинах, расплачиваясь с помощью смартфона и получали кэшбэк 20%.

Пятый канал тоже вел прямую трансляцию с мероприятий VK Fest.