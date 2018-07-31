Организаторы фестиваля «VK Fest 2018» подвели итоги и сосчитали свою аудиторию 

Около 90 тысяч человек посетили мероприятия фестиваля VK Fest 2018, который проходил в минувшие выходные, 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге. И миллион семьсот тысяч пользователей наблюдали за онлайн-трансляцией мероприятий, проходивших в Парке 300-летия города, в соцсети «ВКонтакте». Такие данные обнародовали организаторы фестиваля. По их подсчетам, в концертах приняли участие более 50 артистов, среди которых Баста, Элджей, Хаски, Гречка, Монеточка и многие другие популярные среди пользователей соцсети исполнители.
Над созданием одного из крупнейших в стране фестивалей, расположившемся на площади, равной примерно 50 футбольным полям, работали более 6 тысяч человек, включая волонтеров, полицейских, медработников и представителей компаний-спонсоров. На более чем 300 интерактивных площадках зрителей развлекали ведущие музеи страны, среди которых Эрмитаж и Русский музей, университеты, спортивные команды, разработчики компьютерных игр. В лекториях выступили Максим Фадеев, Елена Летучая, Александр Невзоров, Михаил Гельфанд и другие. А поклонники таких популярных блогеров соцсети как Катя Клэп, Стас Давыдов, Ида Галич, Марьяна Ро, Big Russian Boss имели возможность встретиться с ними офлайн.
Кроме того, на «VK Fest» был впервые протестирован сервис VK Pay. Гости могли совершать покупки в некоторых магазинах, расплачиваясь с помощью смартфона и получали кэшбэк 20%.
Пятый канал тоже вел прямую трансляцию с мероприятий VK Fest.