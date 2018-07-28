Завтра Радищевский музей можно будет посетить бесплатно

Завтра, 29 июля, в историческом здании Радищевского музея (Радищева, 39) пройдет акция «Культурный выходной», в рамках которой посетить экспозиции музея можно будет бесплатно с 10.00 до 18.00.

«В день акции гости музея смогут познакомиться с постоянной экспозицией и посетить временные выставки: «Искусства миг. Музей Большого театра» и «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма». Музей проведет бесплатные экскурсии по всем выставочным залам и организует творческие мастерские: под руководством музейных специалистов можно будет создать собственное произведение искусства», — рассказали организаторы проекта «Культурный выходной».

Экскурсия «Шедевры коллекции» расскажет о живописи, графике и предметах декоративно-прикладного искусства русских и западноевропейских мастеров из собрания Радищевского музея. Начало — в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00.

Экскурсия «Искусства миг. Музей Большого театра» покажет эскизы декораций и костюмов, афиши, макеты, костюмы, декоративно-прикладное искусство, личные вещи, фотографии из собрания музея Государственного академического большого театра России (Москва). Начало — в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00.

Экскурсия «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма» расскажет о декоративно-прикладном искусстве, печатной и оригинальной графике и книгах из собрания Радищевского музея. Начало — в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00.

Творческая мастерская «Волшебная палитра» познакомит посетителей с творчеством известных художников из постоянной экспозиции и предложит создание в мастерской собственной картины. Начало — в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00.

Творческая мастерская «Маленькая танцовщица» предложит знакомство с выставкой «Искусства миг. Музей Большого театра» и создание куклы-балерины в авторском костюме. Начало — в 11.00, 13.00 и 15.00.

Творческая мастерская «Костюм Мадам Баттерфляй» познакомит с выставкой «Искусства миг. Музей Большого театра» и предложит участникам создать куклу в японском национальном костюме. Начало — в 11.00, 13.00, 15.00.