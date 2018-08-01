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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Секреты мастеров»
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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Секреты мастеров» 

АиФ Нижний Новгород 7 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
VI международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» пройдет на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 1 и 2 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.
В прошлом году в фестивале приняли участие более 200 мастеров из 10 стран и 16 регионов России. Площадку фестиваля посетили около 25 тысяч гостей.
Идея фестиваля зародилась еще в 2012 году, а в октябре 2017 года «Секреты мастеров» получили гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
В 2018 году департамент культуры администрации Нижнего Новгорода готовит обширные гастрономическую и культурную программы фестиваля. Гостей ждут мастер-классы, кулинарное шоу, выступления музыкальных коллективов, а также специальная детская программа.
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