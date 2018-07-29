В Москве пройдет фестиваль сыра

Всероссийский сырный фестиваль откроется на ВДНХ.

Гости фестиваля смогут попробовать самые разные сыры более чем 50 производителей. Мероприятие пройдет на площадке Северного сквера ВДНХ с 3 по 5 августа. Об этом рассказали в пресс-службе.

Всех, кто придет на этот праздник живота и сыра, смогут не только попробовать и приобрести самые вкусные сорта, но и принять участие в разнообразных мастер-классах, а также послушать лекции о производстве сыров и сырной продукции.

На фестивале будут представлены производители из разных регионов России: от Псковской области до Алтайского края. На ярмарке, под которую будет отведен главный шатер, можно будет купить моцареллу, халуме, сыр фета, сыры с плесенью и множество полутвердых и твердых сортов.

Также на фестивале пройдет конкурс, на котором выберут лучший сыр России.