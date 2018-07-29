Ещё
В Москве пройдет фестиваль сыра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Москве пройдет фестиваль сыра 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Всероссийский сырный фестиваль откроется на ВДНХ.
Гости фестиваля смогут попробовать самые разные сыры более чем 50 производителей. Мероприятие пройдет на площадке Северного сквера ВДНХ с 3 по 5 августа. Об этом рассказали в пресс-службе.
Всех, кто придет на этот праздник живота и сыра, смогут не только попробовать и приобрести самые вкусные сорта, но и принять участие в разнообразных мастер-классах, а также послушать лекции о производстве сыров и сырной продукции.
На фестивале будут представлены производители из разных регионов России: от Псковской области до Алтайского края. На ярмарке, под которую будет отведен главный шатер, можно будет купить моцареллу, халуме, сыр фета, сыры с плесенью и множество полутвердых и твердых сортов.
Также на фестивале пройдет конкурс, на котором выберут лучший сыр России.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»17
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов2
Зачем убили этих героев
Зарубежные группы, которые обожали в СССР43
Видео
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение