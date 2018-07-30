Почётным гостем фестиваля «Души преображенья лира» стал Олег Лагуткин 

В минувшие выходные в Бернове прошел третий православный патриотический музыкально-литературный фестиваль «Души преображенья лира». Фестиваль объединил представителей духовенства, молодежных лидеров, школьников, студентов, участников православных центров, общественных организаций, творческие коллективы из Твери, Москвы и Подмосковья, Калязина, Ржева, Старицы и Бернова. Почетным гостем и участником фестиваля стал Олег Лагуткин — поэт, композитор, режиссер документального кино, автор-исполнитель, тележурналист и ведущий музыкальных программ на телеканалах «Спас» и «Добро ТВ».
Первый день начался с традиционного молебна в храме Успения Божией Матери. Затем на концертной площадке в парке музея Пушкина юные и взрослые участники состязались в пении, чтении стихов, представляли хореографические номера.
Украсили фестиваль выступления дуэта «Колокольня Калязина», творческого семейного клуба «Подсолнух», народного ансамбля «Святки» из города Солнечногорска, лауреата международных православных фестивалей авторской песни иерея Андрея Гурова, вокальный коллектив Берновской школы и рок-группы «Высота».
Во второй день фестиваля гости смогли познакомиться с экспозицией музея имени А. С. Пушкина, увидеть гала-концерт с участием творческих коллективов и сольных исполнителей.