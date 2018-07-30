Почётным гостем фестиваля «Души преображенья лира» стал Олег Лагуткин

В минувшие выходные в Бернове прошел третий православный патриотический музыкально-литературный фестиваль «Души преображенья лира». Фестиваль объединил представителей духовенства, молодежных лидеров, школьников, студентов, участников православных центров, общественных организаций, творческие коллективы из Твери, Москвы и Подмосковья, Калязина, Ржева, Старицы и Бернова. Почетным гостем и участником фестиваля стал Олег Лагуткин — поэт, композитор, режиссер документального кино, автор-исполнитель, тележурналист и ведущий музыкальных программ на телеканалах «Спас» и «Добро ТВ».

Первый день начался с традиционного молебна в храме Успения Божией Матери. Затем на концертной площадке в парке музея Пушкина юные и взрослые участники состязались в пении, чтении стихов, представляли хореографические номера.

Украсили фестиваль выступления дуэта «Колокольня Калязина», творческого семейного клуба «Подсолнух», народного ансамбля «Святки» из города Солнечногорска, лауреата международных православных фестивалей авторской песни иерея Андрея Гурова , вокальный коллектив Берновской школы и рок-группы «Высота».

Во второй день фестиваля гости смогли познакомиться с экспозицией музея имени А. С. Пушкина, увидеть гала-концерт с участием творческих коллективов и сольных исполнителей.