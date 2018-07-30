Курян приглашают на фестиваль «Наша история»

Мероприятие направлено на повышение уровня культурной грамотности молодежи

25 августа с 12:00 до 16:00 в парке Патриотов в Воронеже состоится фестиваль «Наша история». Программа мероприятия включает выступления творческих, танцевальных и музыкальных коллективов Черноземья, лагерь военно-исторической реконструкции, экспозиции с этнографической и исторической атрибутикой, художественную площадку. Кроме того, будет работать выставка макетов оружия, исторических книг, интерактивные площадки со стратегическими играми и мастер классами для детей, а также выставка мастеров и ремесленников Воронежской области.

Контакты для справок: +79515627368, adraksas@list.ru.