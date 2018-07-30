Резной деревянный дом восстановят волонтеры движения «Том Сойер Фест» в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород присоединился к всероссийскому движению « Том Сойер Фест», стартовавшему три года назад в Самаре. Цель фестиваля заключается в восстановлении исторической среды силами неравнодушных горожан — волонтёров. Это акция для тех, кто хочет сделать город лучше, обратить внимание жителей на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество. Нижний Новгород станет 23-м городом России, где жители начнут приводить в порядок свои исторические дома.

Главный эффект фестиваля состоит не в восстановлении исторического здания, а в изменении отношения горожан к исторической среде.

В Нижнем Новгороде будет приведён в порядок и покрашен большой резной деревянный дом — «Дом Скворцовой» в историческом квартале церкви Трех Святителей. Обследование специалистов показало, что есть все шансы восстановить его силами волонтеров. Рабочий период фестиваля пройдет с 20 августа по 10 сентября, а 1 августа стартует его подготовительный этап, когда организаторы ищут партнеров и волонтеров.