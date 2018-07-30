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Резной деревянный дом восстановят волонтеры движения «Том Сойер Фест» в Нижнем Новгороде
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Резной деревянный дом восстановят волонтеры движения «Том Сойер Фест» в Нижнем Новгороде 

nn.ru 8 часов назад
Фото: nn.ru
Нижний Новгород присоединился к всероссийскому движению «Том Сойер Фест», стартовавшему три года назад в Самаре. Цель фестиваля заключается в восстановлении исторической среды силами неравнодушных горожан — волонтёров. Это акция для тех, кто хочет сделать город лучше, обратить внимание жителей на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество. Нижний Новгород станет 23-м городом России, где жители начнут приводить в порядок свои исторические дома.
Главный эффект фестиваля состоит не в восстановлении исторического здания, а в изменении отношения горожан к исторической среде.
В Нижнем Новгороде будет приведён в порядок и покрашен большой резной деревянный дом — «Дом Скворцовой» в историческом квартале церкви Трех Святителей. Обследование специалистов показало, что есть все шансы восстановить его силами волонтеров. Рабочий период фестиваля пройдет с 20 августа по 10 сентября, а 1 августа стартует его подготовительный этап, когда организаторы ищут партнеров и волонтеров.
— Нижний Новгород принят в дружную команду 22 городов России, где жители уже не первое лето приводят в порядок свои исторические дома. Для города фестиваль — это возвращение историчности, защита уникальности, сплочение, появление новых достопримечательностей и туристических маршрутов, — отметила лидер движения «СпасГрад» Анна Давыдова.
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