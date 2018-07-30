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На гастрофестивале «Вкус Верхневолжья» в Твери пройдёт конкурс пирогов
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На гастрофестивале «Вкус Верхневолжья» в Твери пройдёт конкурс пирогов 

tvernews.ru 8 часов назад
Фото: tvernews.ru
25 августа в Твери во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья». Организаторы готовят для гостей разнообразную развлекательную программу.
В 2017 году гостями первого гастрономического фестиваля «Вкус Верхневолжья» стали более 20 тысяч человек. Посетители становились участниками мастер-классов, делали покупки на фермерском рынке, узнавали историю тверской кухни и, конечно, дегустировали блюда. В этом году география и программа фестиваля будет расширена, при этом сохранив основной акцент на популяризации традиционной тверской кухни.
На этот раз помимо центральной площадки на площади Славы будут работать две дополнительных — в Заволжском и Московском районах. Фестиваль будет разбит на тематические зоны: зону ресторанов; фермерский дворик с натуральными и свежими продуктами от местных производителей; детскую зону; зону отдыха с арт-объектами, в которой можно будет отдохнуть на гамаках и сделать интересные фотографии на память.
Одним из самых интересных мероприятий дня должно стать гастрономическое шоу от бренд-шефа, которое продемонстрирует сочетание древнерусских рецептов и современных технологий. Кроме того, на фестивале можно будет поучаствовать в целом ряде кулинарных мастер-классов, узнать историю тверской кухни и разнообразить ими своё домашнее меню старинными тверскими рецептами. На сцене будут организованы конкурсы и розыгрыши призов, фоном праздника станет разнообразная музыкальная программа. Отдельный конкурс будет организован среди ресторанов-участников фестиваля — им предстоит посоревноваться в приготовлении пирогов. Лучший пирог определят посетители фестиваля.
Напоминаем, что до 1 августа в соцсетях проводится конкурс на лучший слоган гастрофестиваля — победителей ожидают призы, а лучшие девизы появятся на баннерах и афишах мероприятия.
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