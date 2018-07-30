«Дачное Царицыно»: фестиваль искусств пройдет в музее-заповеднике

Музей-заповедник «Царицыно» вновь станет «дачным». Но произойдет это всего на пару недель, пока в парке проводится летний фестиваль искусств «Дачное Царицыно». Начнется «огородно-садовое» шоу в четверг, 2 августа.

Как сообщает пресс-служба учреждения культуры, организаторы подготовили достаточно обширную культурную и развлекательную программу. Например, на площадке возле Третьего Кавалерского корпуса артисты известных столичных студий покажут театральные постановки, а талантливые музыканты сыграют джаз и классику. Для любителей активного отдыха на Большой поляне обустроят зону для пикника, мастер-классов для детей и других развлечений.

Центром притяжения станет выставка старинных фотографий Царицына «Ретроспектива дачной жизни» и выставка «Дачные истории».

Продлится фестиваль до 19 августа.