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«Дачное Царицыно»: фестиваль искусств пройдет в музее-заповеднике
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«Дачное Царицыно»: фестиваль искусств пройдет в музее-заповеднике 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 4 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Музей-заповедник «Царицыно» вновь станет «дачным». Но произойдет это всего на пару недель, пока в парке проводится летний фестиваль искусств «Дачное Царицыно». Начнется «огородно-садовое» шоу в четверг, 2 августа.
Как сообщает пресс-служба учреждения культуры, организаторы подготовили достаточно обширную культурную и развлекательную программу. Например, на площадке возле Третьего Кавалерского корпуса артисты известных столичных студий покажут театральные постановки, а талантливые музыканты сыграют джаз и классику. Для любителей активного отдыха на Большой поляне обустроят зону для пикника, мастер-классов для детей и других развлечений.
Центром притяжения станет выставка старинных фотографий Царицына «Ретроспектива дачной жизни» и выставка «Дачные истории».
Продлится фестиваль до 19 августа.
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