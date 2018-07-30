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Городской молодежный центр провел фестиваль Йоги в поселке Солнечный
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Городской молодежный центр провел фестиваль Йоги в поселке Солнечный 

АиФ 5 часов назад
Фестиваль Йоги от ГМЦ состоялся в парке «Солнечный», для жителей микрорайона было проведено занятие под руководством профессионального тренера, все уроки проходили под музыку, самые активные участники получили призы от партнеров ГМЦ.
Своими впечатлениями о фестивале поделилась участница проекта «Йога в парках» Светлана Копкова: «Я сама занимаюсь йогой давно и счастлива оттого, сколько людей открыли для себя данную духовную практику, с каждым разом приходит все больше и больше людей».
Напомним, проект «Йога в парках» проводится каждое воскресенье в 9:00 на открытых площадках города: в парке «Липки», скверах «Солнечный», «Юбилейный» и «им. Благодарова», а также в Городском парке.
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