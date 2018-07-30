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Сегодня в Архангельске открыли фестиваль юных кинематографистов КеноVision
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Сегодня в Архангельске открыли фестиваль юных кинематографистов КеноVision 

Ревизор.ru 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Форум продлится в регионе до 5 августа. Его участниками станут 150 молодых кинематографистов из Архангельска, Мурманска, Уфы, Казани, Челябинска, Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. На фестивале пройдет конкурс короткометражных фильмов. Помимо этого участники смогут представить свои будущие проекты инвесторам, и снять новую ленту прямо на фестивале. Профессиональное жюри выберет два лучших фильма из тех, которые режиссеры привезли с собой и те, которые они создали на полях форума. Кроме этого эксперты определят худший фильм конкурса. По словам директора фестиваля Анатолия Конычева, участники фестиваля смогут получить новые знания. К тому же каждый из них сможет попробовать себя в качестве режиссера, актера, сценариста, оператора, фотографа и художника.
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