Сегодня в Архангельске открыли фестиваль юных кинематографистов КеноVision

Форум продлится в регионе до 5 августа. Его участниками станут 150 молодых кинематографистов из Архангельска, Мурманска, Уфы, Казани, Челябинска, Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. На фестивале пройдет конкурс короткометражных фильмов. Помимо этого участники смогут представить свои будущие проекты инвесторам, и снять новую ленту прямо на фестивале. Профессиональное жюри выберет два лучших фильма из тех, которые режиссеры привезли с собой и те, которые они создали на полях форума. Кроме этого эксперты определят худший фильм конкурса. По словам директора фестиваля Анатолия Конычева, участники фестиваля смогут получить новые знания. К тому же каждый из них сможет попробовать себя в качестве режиссера, актера, сценариста, оператора, фотографа и художника.