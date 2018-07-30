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Музей имени Александра Пушкина примет участие в фестивале японской культуры
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Музей имени Александра Пушкина примет участие в фестивале японской культуры 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина представит стенд на летнем фестивале японской культуры J-Fest. Он пройдет 4 и 5 августа в Парке Горького.
— На стенде музея продемонстрируют коллекцию сувениров к выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо». Кроме того, Айнура Юсупова, куратор экспозиции, выступит с лекцией «Японская традиционная гравюра на дереве XVIII-XIX веков», — уточнили в пресс-службе музея.
Образовательное мероприятие пройдет 5 августа. Оно начнется в 12:00 на территории Музея современного искусства «Гараж».
Мероприятие планируется провести наподобие традиционного японского фестиваля Нацу Мацури. На нем принято исполнять танцы и организовывать ярмарку.
Вход на фестиваль и лекцию свободный.
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