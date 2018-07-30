Музей имени Александра Пушкина примет участие в фестивале японской культуры

Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина представит стенд на летнем фестивале японской культуры J-Fest. Он пройдет 4 и 5 августа в Парке Горького.

— На стенде музея продемонстрируют коллекцию сувениров к выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо». Кроме того, Айнура Юсупова, куратор экспозиции, выступит с лекцией «Японская традиционная гравюра на дереве XVIII-XIX веков», — уточнили в пресс-службе музея.

Образовательное мероприятие пройдет 5 августа. Оно начнется в 12:00 на территории Музея современного искусства «Гараж».

Мероприятие планируется провести наподобие традиционного японского фестиваля Нацу Мацури. На нем принято исполнять танцы и организовывать ярмарку.

Вход на фестиваль и лекцию свободный.