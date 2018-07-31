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День рождения ВДНХ: как пройдет праздник
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День рождения ВДНХ: как пройдет праздник 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: depositphotos.com
1 августа ВДНХ отмечает день рождения. В честь праздника будет световое шоу: разноцветные лучи осветят исторический павильон №1 «Центральный», цветочный партер аллеи и струи фонтана «Дружба народов».
В 20:30 на открытой сцене симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» исполнит любимые всеми мелодии.
Главным событием вечера станет шоу французского театра Les Plasticiens Volants «Космическая одиссея», на котором гости праздника увидят парад фантастических фигур, движущихся по земле между людьми и парящих в воздухе.
Кроме того, пройдут бесплатные экскурсии в 18:00 и 19:00, сбор перед аркой главного входа.
Подробнее — на сайте ВДНХ.
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