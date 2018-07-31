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Волгоградскую молодёжь ждут на «Берегу»
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Волгоградскую молодёжь ждут на «Берегу» 

Ревизор.ru 12 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Специально к этому мероприятию в парке будет установлена большая сцена, которая на один день станет главной площадкой для выступления талантливой молодежи в режиме нон-стоп. На малой сцене амфитеатра пройдёт открытый пикник-квартирник, где молодые исполнители представят новейшие направления музыкальной индустрии. Гости фестиваля смогут познакомиться с новыми работами от кавер-групп города.
Кроме того, волгоградцы смогут проявить себя в свободном творчестве, увидеть работы граффити-художников, фотовыставку «Сушка». Также на территории парка расположатся лектории-шатры, в которых известные люди проведут уникальные лекции и мастер-классы для всех желающих.
Праздник будет продолжаться весь день — с 10.00 до 23.00.
Ну а основные мероприятия, посвященные празднованию 429-ой годовщины со дня основания Царицына-Сталинграда-Волгограда, пройдут 1 и 2 сентября. В этом году торжества состоятся сразу на трех городских площадках. В планах организаторов около ста мероприятий: фестивали, концерты, выставки, спортивные турниры, квесты, флэшмобы и многое другое.
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