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В Петербурге объявлен конкурс на лучший молодежный проект
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В Петербурге объявлен конкурс на лучший молодежный проект 

АиФ Санкт-Петербург 10 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга начал принимать заявки на участие в конкурсе на лучший молодежный проект, сообщается на сайте комитета.
На поддержку лучших проектов будет направлено 3 млн рублей, 30 победителей конкурса получат премии правительства Петербурга в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году на конкурс было подано более 190 заявок, 30 проектам была присуждена премия.
В конкурсе могут принять участие петербуржцы в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки принимаются с 9:00 до 17:00 до 27 сентября по адресу: Большая Морская улица, 31, кабинет №5 (перерыв 13:00—14:00).
Вся необходимая информация и форма заявки опубликована на сайте комитета.
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