В Петербурге объявлен конкурс на лучший молодежный проект

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга начал принимать заявки на участие в конкурсе на лучший молодежный проект, сообщается на сайте комитета.

На поддержку лучших проектов будет направлено 3 млн рублей, 30 победителей конкурса получат премии правительства Петербурга в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году на конкурс было подано более 190 заявок, 30 проектам была присуждена премия.

В конкурсе могут принять участие петербуржцы в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки принимаются с 9:00 до 17:00 до 27 сентября по адресу: Большая Морская улица, 31, кабинет №5 (перерыв 13:00—14:00).

Вся необходимая информация и форма заявки опубликована на сайте комитета.