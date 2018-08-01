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Фильм «ВМаяковский» покажут в Финляндии в рамках фестиваля «Окно в Европу»
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Фильм «ВМаяковский» покажут в Финляндии в рамках фестиваля «Окно в Европу» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В рамках ХХVI фестиваля российского кино «Окно в Европу» в финском городе Котка 15 августа состоится показ конкурсного фильма «ВМаяковский» режиссера Александра Шейна, сообщили РИА Новости в Фонде «Кино&Театр».
Фильм «ВМаяковский» — участник конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» фестиваля «Окно в Европу». Уже пятый год один из крупнейших и интереснейших российских фестивалей приезжает в Финляндию. В Котке картину будет представлять сам автор Александр Шейн.
Премьера фильма прошла в октябре 2017 года. Картина открывала фестиваль «Территория» в Театре Наций.
Артисты на глазах у публики перевоплощаются в героев фильма: поэта Владимира Маяковского, его любимых женщин и оставивших поэта друзей. Все герои ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя пережить творческую и человеческую драму поэта как свою собственную.
Показ пройдет в рамках пограничного сотрудничества России и Финляндии в области культуры «Kino&Teatr Choice».
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