Фильм «ВМаяковский» покажут в Финляндии в рамках фестиваля «Окно в Европу»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости . В рамках ХХVI фестиваля российского кино «Окно в Европу» в финском городе Котка 15 августа состоится показ конкурсного фильма «ВМаяковский» режиссера Александра Шейна, сообщили РИА Новости в Фонде «Кино&Театр».

Фильм «ВМаяковский» — участник конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» фестиваля «Окно в Европу». Уже пятый год один из крупнейших и интереснейших российских фестивалей приезжает в Финляндию. В Котке картину будет представлять сам автор Александр Шейн.

Премьера фильма прошла в октябре 2017 года. Картина открывала фестиваль «Территория» в Театре Наций.

Артисты на глазах у публики перевоплощаются в героев фильма: поэта Владимира Маяковского, его любимых женщин и оставивших поэта друзей. Все герои ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя пережить творческую и человеческую драму поэта как свою собственную.

Показ пройдет в рамках пограничного сотрудничества России и Финляндии в области культуры «Kino&Teatr Choice».