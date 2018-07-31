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На юбилейном фестивале Open Look проведут уличные акции, перфомансы и мастер-классы
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На юбилейном фестивале Open Look проведут уличные акции, перфомансы и мастер-классы 

Собака.ru 8 часов назад
Фото: Собака.ru
В Петербурге с 14 по 18 августа пройдет XX Международный фестиваль современного танца Open Look, в рамках которого зрителям покажут российские премьеры, мастер-классы зарубежных педагогов, перформансы, сайт-специфики и буто-представления.
В этом году петербуржцы увидят представления в эстетике новых стран Азии и Южной Америки. Помимо этого ожидаются спектакли из Нидерландов, Израиля, Великобритании, Испании, Польши, а также лучшие труппы из Челябинска, Казани, Москвы и Петербурга.
Так, в программу фестиваля вошел перфоманс «Лес» мастерской москвича ДмитрияБрусникина на тему экологии возвращения к истокам, спектакль «Зов начала», в котором играет обладатель «Золотой Маски» Нурбек Батулла, челябинский «Картон» от корифеяроссийского контемпорари Ольги Пона, «В режиме ожидания Годо» от «Балета Москва» и многое другое.
Площадками станут ТЮЗ им. Брянцева, Новая сцена Александринского театра, Парадный двор Юсуповского дворца и Музей стрит-арта.
Завершится фестиваль 18 августа представлением театра АХЕ «Заполнение пробелов» («Gap filling») совместно с Театром KANA (Польша) на территории Музея Стрит-арта.
Узнать подробнее о программе фестиваля и приобрести билеты можно здесь.
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