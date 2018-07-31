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Завершён приём заявок от театров на участие в фестивале молодой режиссуры «Артмиграция»-2018
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Завершён приём заявок от театров на участие в фестивале молодой режиссуры «Артмиграция»-2018
Ревизор.ru
6 часов назад
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Ревизор.ru
75 театров из 47 регионов подали заявки на участие в фестивале. Экспертный совет приступает к работе. Фестиваль, организованный СТД РФ, пройдёт с 10 по 16 сентября в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» и в Боярских Палат СТД РФ.
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