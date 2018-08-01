В каком фильме показан лучший образ Москвы

Лучший образ Москвы показан в фильме «Большой», считают жители столицы

Теперь картина получит дополнительный балл в борьбе за Приз мэра Москвы . На конкурсе определят лучший образ российской столицы в киноискусстве.

За кино Тодоровского проголосовали 14,26% жителей Москвы. В шаге от победы оказалась лента Федора Бондарчука "Притяжение" с 11,66% голосов. На третьем месте "Призрак" Александра Войтинского — 10,38%.

С дополнительным баллом Тодоровский имеет все шансы получить главный приз конкурса — 50 миллионов рублей. За второе и третье место кинематографистам полагается 30 и 20 миллионов рублей соответственно.

Торжественная церемония награждения победителя пройдет в столице 25 августа, в рамках акции "Ночь в кино". Приз мэра Москвы вручается с 2016 года.