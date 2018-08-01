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В каком фильме показан лучший образ Москвы
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Лучший образ Москвы показан в фильме «Большой», считают жители столицы 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Теперь картина получит дополнительный балл в борьбе за Приз мэра Москвы. На конкурсе определят лучший образ российской столицы в киноискусстве.
За кино Тодоровского проголосовали 14,26% жителей Москвы. В шаге от победы оказалась лента Федора Бондарчука "Притяжение" с 11,66% голосов. На третьем месте "Призрак" Александра Войтинского — 10,38%.
С дополнительным баллом Тодоровский имеет все шансы получить главный приз конкурса — 50 миллионов рублей. За второе и третье место кинематографистам полагается 30 и 20 миллионов рублей соответственно.
Торжественная церемония награждения победителя пройдет в столице 25 августа, в рамках акции "Ночь в кино". Приз мэра Москвы вручается с 2016 года.
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