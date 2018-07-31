Посетителей парка «Сокольники» ждет насыщенная программа ко Дню Индии

Начало Фестиваля Индийской Культуры ожидается в ближайший уикенд. Насыщенная программа будет проходить с 10 по 12 августа.

Красочное событие, приуроченное ко Дню Индии, стало доброй традицией, которая вот уже пятый год подряд реализуется на территории парка «Сокольники». По итогам минувшего года участниками фестиваля стали порядка 485 тысяч человек. В ходе тематической программы все гости парка имеют возможность узнать больше об истории и культуре Индии. С каждым годом число участников фестиваля растет. Таким образом, в этом году праздник пройдет на всех основных площадках парка. Насыщенная и увлекательная программа фестиваля будет включать выставку приправ, чая и специй, сувениры, восточный базар, мастер-классы по аюрведе, йоге, кулинарии, рисованию, конкурс детского рисунка, набор развлекательных мероприятий для всей семьи.

Правительства Москвы. Праздник проходит по инициативе Индийского Национального Культурного Центра СИТА с партнерской поддержкой Посольства Индии в России, Министерства Культуры Российской Федерации

Мероприятие запланировано на период с 10 по 12 августа. Место проведения: парк «Сокольники». Время проведения: с 10 до 22 часов.