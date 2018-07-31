Ещё
Посетителей парка «Сокольники» ждет насыщенная программа ко Дню Индии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Посетителей парка «Сокольники» ждет насыщенная программа ко Дню Индии 

Управа района Сокольники 4 часа назад
Начало Фестиваля Индийской Культуры ожидается в ближайший уикенд. Насыщенная программа будет проходить с 10 по 12 августа.
Красочное событие, приуроченное ко Дню Индии, стало доброй традицией, которая вот уже пятый год подряд реализуется на территории парка «Сокольники». По итогам минувшего года участниками фестиваля стали порядка 485 тысяч человек. В ходе тематической программы все гости парка имеют возможность узнать больше об истории и культуре Индии. С каждым годом число участников фестиваля растет. Таким образом, в этом году праздник пройдет на всех основных площадках парка. Насыщенная и увлекательная программа фестиваля будет включать выставку приправ, чая и специй, сувениры, восточный базар, мастер-классы по аюрведе, йоге, кулинарии, рисованию, конкурс детского рисунка, набор развлекательных мероприятий для всей семьи.
Праздник проходит по инициативе Индийского Национального Культурного Центра СИТА с партнерской поддержкой Посольства Индии в России, Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.
Мероприятие запланировано на период с 10 по 12 августа. Место проведения: парк «Сокольники». Время проведения: с 10 до 22 часов.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
Управа района Сокольники: последние новости
Концерт академической музыки пройдет в стенах Лермонтовской библиотеки Детский спектакль смогут увидеть посетители библиотеки им. И.А. Крылова Жители Коломны и Старой Купавны представили свои работы в крыловской библиотеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира1
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту1
Андрей Губин: зачем певец сменил фамилию12
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Видео
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:46
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту
Кино
01:38
Андрей Губин: зачем певец сменил фамилию
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
07:42
Как на съемках запугивают актеров
Кино
04:40
Непредсказуемые кошмары прямого эфира
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение