Первый в России международный фестиваль веб-семинаров откроется в Нижнем

Первый в России международный фестиваль веб-семинаров REALIST WEB FEST откроется в Нижнем Новгороде 4 августа

Как сообщают организаторы мероприятия, за три дня на фестивале можно будет увидеть лучшие примеры стремительно развивающегося во всем мире формата, созданного исключительно для интернета, но ничем не уступающего кино— и телевизионному контенту.

Участниками и гостями фестиваля станут не только создатели веб-сериалов из России и других стран мира, но и представители международных веб-фестивалей и онлайн-платформ, продюсеры и дистрибьюторы, интернет-эксперты, режиссеры, актеры и сценаристы, занимающиеся производством и продвижением веб-контента.

Помимо конкурсной программы в рамках фестваля пройдет деловая секция с мастер-классами и круглыми столами

Фестиваль завершит работу 7 августа.