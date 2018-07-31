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Первый в России международный фестиваль веб-семинаров откроется в Нижнем
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Первый в России международный фестиваль веб-семинаров откроется в Нижнем 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Первый в России международный фестиваль веб-семинаров REALIST WEB FEST откроется в Нижнем Новгороде 4 августа
Как сообщают организаторы мероприятия, за три дня на фестивале можно будет увидеть лучшие примеры стремительно развивающегося во всем мире формата, созданного исключительно для интернета, но ничем не уступающего кино— и телевизионному контенту.
Участниками и гостями фестиваля станут не только создатели веб-сериалов из России и других стран мира, но и представители международных веб-фестивалей и онлайн-платформ, продюсеры и дистрибьюторы, интернет-эксперты, режиссеры, актеры и сценаристы, занимающиеся производством и продвижением веб-контента.
Помимо конкурсной программы в рамках фестваля пройдет деловая секция с мастер-классами и круглыми столами
Фестиваль завершит работу 7 августа.
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