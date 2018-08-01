Ещё
Фестиваль уличного спорта устроят в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Фестиваль уличного спорта устроят в ТиНАО 

SPORT24.ru 9 часов назад
В городе Московский, что в Новой Москве, 4 августа проведут фестиваль уличных видов искусства и спорта «Пульс улиц».
На центральной площади города перед зданием Дворца культуры обустроят 11 тематических зон, на котрых пройдут соревнования по BMX, функциональному многоборью (кросфиту), воркауту, брейкдансу и различные мастер-классы для самых юных гостей фестиваля, сообщает газета «Московский сегодня».
На главной площади также будет разыгран титул самого сильного человека ТиНАО в турнире по силовому экстриму.
SPORT24.ru: последние новости
В московских школах расскажут о здоровом образе жизни Забег «Стань человеком» пройдет в Казани Дмитрий Спирин: «Я никудышный спортсмен»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира1
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту3
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
Андрей Губин: зачем певец сменил фамилию13
Видео
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
Кино ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:46
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту
Кино
01:38
Андрей Губин: зачем певец сменил фамилию
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение