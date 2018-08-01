Фестиваль уличного спорта устроят в ТиНАО

В городе Московский, что в Новой Москве, 4 августа проведут фестиваль уличных видов искусства и спорта «Пульс улиц».

На центральной площади города перед зданием Дворца культуры обустроят 11 тематических зон, на котрых пройдут соревнования по BMX, функциональному многоборью (кросфиту), воркауту, брейкдансу и различные мастер-классы для самых юных гостей фестиваля, сообщает газета «Московский сегодня».

На главной площади также будет разыгран титул самого сильного человека ТиНАО в турнире по силовому экстриму.