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В преддверии Дня города в Воронеже пройдет интерактивный фестиваль
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В преддверии Дня города в Воронеже пройдет интерактивный фестиваль 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
В конце августа — начале сентября в Воронеже впервые пройдет интерактивный фестиваль «Мой город — мои возможности», сообщили в пресс-службе мэрии.
По словам заместителя главы города Надежды Савицкой, фестиваль станет, так называемой, репетицией празднования Дня города. По итогам фестиваля все желающие смогут выбрать лучшую площадку от заявленных организаций. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, представят свою программу 15 сентября в рамках традиционных тематических улиц.
Руководитель управления культуры Андрей Харитонов рассказал, что фестиваль будет проходить в течение недели на главных городских площадках — площади Ленина, у театра кукол, памятника А. П. Платонову, Адмиралтейской и Советской площадях, на пешеходной части Карла Маркса, в парках и скверах и других. Каждый день будет посвящен определенной теме. Планируется, что в эти дни Воронеж превратится в город знаний, детства, спорта, здоровья, студентов, профессий.
Основные фестивальные события пройдут в будние дни. Подробная программа будет объявлена в ближайшее время.
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