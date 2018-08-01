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Фестиваль народных художественных промыслов впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной
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Фестиваль народных художественных промыслов впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной 

В городе N 10 часов назад
Фото: В городе N
Шестой Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной 1 и 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
В рамках фестиваля департаментом культуры будет организована обширная культурная и гастрономическая программа, которая включает номера музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, кулинарное шоу. Кроме того, площадку мероприятия украсят арт-объекты и воздушные змеи, а для детей будут организованы игры, анимация и соревнования.
Администрация также напоминает, что в 2017 году фестиваль художественных промыслов посетили почти 25 тысяч человек, а участие в ярмарке приняли 200 мастеров из 16 регионов России и 10 стран. Кроме того, фестиваль «Секреты мастеров» получил Гран-при Национальной премии Russian Event Awards, а также вошел в Национальный календарь событий 2018 года.
Также пресс-служба городской администрации сообщает о том, что подать заявку на участие в ярмарке мастеров можно до 20 августа на официальном сайте. Делиться публикациями в интернете можно, используя хештэги #секретымастеров и #cекретымастеров2018.
Напомним, фестиваль здоровья прошел в Нижнем Новгороде.
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