В Истринском районе Подмосковья откроется всероссийский сырный фестиваль

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Ежегодный всероссийский сырный фестиваль в Истринском районе Московской области откроется в пятницу, он будет посвящен четвертой годовщине введения российских продовольственных контрсанкций и началу реализации программы импортозамещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия «Русский пармезан», на базе которого проводится мероприятие.

Фестиваль пройдет с 3 по 5 августа. В нем примут участие порядка 180 фермеров и сыроваров из разных регионов России: Московской области, Санкт-Петербурга, Владимира, Твери, Калуги, Смоленска, Липецка, Орла, Адыгеи и других. На ярмарке представят около 30 тонн сыра 200 различных сортов, будет организована выставка. Предполагается, что мероприятие за все время посетят около 30 тыс. человек.

В рамках фестиваля в пятницу пройдет форум сыроваров, на котором будут обсуждаться тенденции развития отрасли и достижения с начала программы импортозамещения.

На второй день фестиваля участники приготовят «Всероссийскую фермерскую пиццу» из 150 различных сортов сыра от 100 российских фермеров-сыроваров. Организаторы рассчитывают, что эти цифры будут внесены в Книгу рекордов России. Также на фестивале пройдет благотворительный аукцион пармезана, организованный совместно с фондом «Вера». «Все средства, вырученные от продажи, будут переданы в благотворительный фонд помощи хосписам», — пояснили в организаторы.

3 и 4 августа на мероприятии вручат премию «Лучший сыр России». В конкурсе примут участие 12 категорий сыров, в каждой из них выберут по три лучших экземпляра. Оценивать конкурсантов будут российские и зарубежные эксперты.

Посетители фестиваля смогут научиться самостоятельно готовить блюда из сыра, изучить азы гончарного мастерства, росписи пряников, свечного и пуговичного дела и стрельбе из лука. В это же время на арене будут проходить бои на мечах профессиональных ратоборцев.