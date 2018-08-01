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Всероссийский фестиваль сыра будет проходить с 3 августа на северо-востоке столицы
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Всероссийский фестиваль сыра будет проходить с 3 августа на северо-востоке столицы 

Управа района Марьина роща 8 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
Первый Всероссийский фестиваль сыра пройдёт с 3 по 5 августа на площадке Северного сквера на ВДНХ. Гости праздника смогут увидеть всё разнообразие отечественных сыров более чем из 20 регионов России.
«В рамках фестиваля пройдёт большая образовательная программа. Это мастер-классы, лекции, занятия по приготовлению разно­образных сыров. На кулинарных мастер-классах можно будет приготовить макароны шале, салат с яблочным муссом и жареным сыром халуми, а также сырные конфеты», — говорится в сообщении пресс-службы выставки.
Для юных гостей организаторы подготовили специальную программу: их ждёт спектакль «Ворона с сыром», мини-классы по рисованию сырного натюрморта и многое другое.
Вход на площадки фестиваля свободный, участие в мероприятиях образовательной программы бесплатное. Полная программа на сайте guildcheese.ru.
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