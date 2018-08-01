Всероссийский фестиваль сыра будет проходить с 3 августа на северо-востоке столицы

Первый Всероссийский фестиваль сыра пройдёт с 3 по 5 августа на площадке Северного сквера на ВДНХ. Гости праздника смогут увидеть всё разнообразие отечественных сыров более чем из 20 регионов России.

«В рамках фестиваля пройдёт большая образовательная программа. Это мастер-классы, лекции, занятия по приготовлению разно­образных сыров. На кулинарных мастер-классах можно будет приготовить макароны шале, салат с яблочным муссом и жареным сыром халуми, а также сырные конфеты», — говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Для юных гостей организаторы подготовили специальную программу: их ждёт спектакль «Ворона с сыром», мини-классы по рисованию сырного натюрморта и многое другое.

Вход на площадки фестиваля свободный, участие в мероприятиях образовательной программы бесплатное. Полная программа на сайте guildcheese.ru.