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Организатор фестиваля уличного кино включит в конкурс тюменских режиссеров
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Организатор фестиваля уличного кино включит в конкурс тюменских режиссеров 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Организатор фестиваля уличного кино в Тюмени, креативный продюсер Центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис» Андрей Зубов пообещал сделать все, чтобы в следующем году тюменские режиссеры попали на этот конкурс, сообщили в оргкомитете фестиваля.
Фестиваль уличного кино стартовал 2 июня и продлится до 16 сентября, он охватит 1100 городов от Владивостока до Лиссабона. В первый месяц в фестивальной эстафете приняли участие более 100 российских городов. В программу фестиваля вошли девять короткометражных картин, еще 33 фильма будут показаны вне конкурса.
Фестивальная эстафета добралась до Тюмени 29 июля. Победителем народного голосования стала короткометражка Алексея Харитонова «Взятка». «Я рад, что этим летом замечательный праздник кино пришел в Тюмень и порадовал нас творческими открытиями, открыл новый взгляд на искусство», — цитирует оргкомитет фестиваля врио губернатора Тюменской области Александра Моора.
"Очень круто, когда появляются площадки, на которых сотни тысяч зрителей могут знакомиться с творчеством молодых режиссеров и оставлять свой голос. Никаких билетов. Никакой закрытости. Настоящая демократия в кино. Мы постараемся сделать все от себя зависящее, чтобы в следующем году тюменские режиссеры попали в конкурс и показали свои работы всему миру", — приводятся в сообщении слова организатора фестиваля в Тюмени, креативного продюсера Центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис» Андрея Зубова.
Фестиваль уличного кино проходит при информационной поддержке РИА Новости — флагманского ресурса медиагруппы «Россия сегодня».
Всемирный фестиваль уличного кино
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