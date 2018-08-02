Ещё
Библиотека № 95 приняла участие в фестивале «День святого Владимира в Новогиреево»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Библиотека № 95 приняла участие в фестивале «День святого Владимира в Новогиреево» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Библиотека, расположенная на Полимерной улице, участвует в фестивалях в честь святого князя Владимира с самого начала их проведения в Новогиреево.
В этом году, как и в годы прошлые, сотрудники библиотеки организовали на фестивальной площадке книгообмен. Все гости фестиваля могли забрать понравившуюся ему книгу домой совершенно бесплатно, оставив взамен свою.
Библиотекари также провели литературные квесты для детей и для взрослых. Детям предложили квест по сказкам, взрослым — по произведениям Максима Горького.
На фестивале также библиотека №95, недавно получившая новое название и новый имидж — библиотека дизайна — записывала желающих на предстоящие мастер-классы и лекции по дизайну и архитектуре. Предлагаемые темы — «Я — дизайнер», «Архитектурные путешествия», «Мода и дизайн», «Знаменитые дизайнеры и архитекторы» и другие.
Даты проведения этих мероприятий будут зависеть от количества записавшихся участников и их предпочтений. На мастер-классы и лекции можно записаться и непосредственно в библиотеке по адресу: улица Полимерная, дом 7.
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
Перед началом фестиваля святого князя Владимира в Храме святого Феодора Ушакова состоится литургия и Крестный ход Интеллект-центр «Свободный, 24» до конца февраля приглашает на спектакль и музыкальный вечер Правила посещения больных в реанимации обнародовала ГКБ им. Е. О. Мухина
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мила Йовович снова стала инопланетянкой2
Непредсказуемые кошмары прямого эфира3
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
10:16
Фильмы, снятые за немыслимые деньги
Кино
02:58
Тихонов попал в кино из-за поцелуев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение