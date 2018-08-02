Библиотека № 95 приняла участие в фестивале «День святого Владимира в Новогиреево»

Библиотека, расположенная на Полимерной улице, участвует в фестивалях в честь святого князя Владимира с самого начала их проведения в Новогиреево.

В этом году, как и в годы прошлые, сотрудники библиотеки организовали на фестивальной площадке книгообмен. Все гости фестиваля могли забрать понравившуюся ему книгу домой совершенно бесплатно, оставив взамен свою.

Библиотекари также провели литературные квесты для детей и для взрослых. Детям предложили квест по сказкам, взрослым — по произведениям Максима Горького.

На фестивале также библиотека №95, недавно получившая новое название и новый имидж — библиотека дизайна — записывала желающих на предстоящие мастер-классы и лекции по дизайну и архитектуре. Предлагаемые темы — «Я — дизайнер», «Архитектурные путешествия», «Мода и дизайн», «Знаменитые дизайнеры и архитекторы» и другие.

Даты проведения этих мероприятий будут зависеть от количества записавшихся участников и их предпочтений. На мастер-классы и лекции можно записаться и непосредственно в библиотеке по адресу: улица Полимерная, дом 7.