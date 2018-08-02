В Петербурге в День ВДВ отключили два крупных фонтана

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости . Фонтаны на Московской площади и в Александровском саду в Петербурге в четверг отключены в целях обеспечения безопасности, говорится в сообщении на сайте предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»

"Второго августа по просьбе администрации Московского района ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» отключит фонтанный комплекс на Московской площади, чтобы обеспечить безопасность населения во время массовых гуляний. Также по обращению администрации Адмиралтейского района будет отключен фонтан в Александровском саду. Остальные фонтаны города будут работать в обычном режиме, но под пристальным наблюдением дежурных бригад", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что при первом же появлении людей в чаше фонтана подача воды будет прекращена до тех пор, пока посторонние не покинут гидросооружение.

Наблюдать за порядком у самых популярных среди «купальщиков» фонтанов в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, у Зимнего дворца, Казанского собора и на Батарейной дороге будет дежурная бригада на автомобиле и сотрудники предприятия, говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе администрации Калининграда сообщили, что все фонтаны отключат 2 августа на техобслуживание.

Купание в фонтанах считается одним из традиционных развлечений десантников в День ВДВ 2 августа.