Посетителя парка «Сокольники» создали собственные шедевры на асфальте с помощью мелков

На территории парка провели фестиваль под названием «Парк огромных трафаретов».

Посетители парка «Сокольники» получили возможность проявить свой творческий потенциал в минувшие выходные. Участники фестиваля разрисовали асфальт красочными мелками. Общая площадь творческих работ составила порядка тысячи квадратных метров. В рамках фестиваля провели тематические мастер-классы, ведущими которых стали московские художники. Активными участниками фестиваля изобразительного искусства стали как дети, так и взрослые. Для реализации проекта специально разработали 30 крупных трафаретов, по несколько метров в длину. Так, любители творчества получили возможность выбрать понравившиеся рисунки и изобразить картины на асфальте выданными мелками. Профессиональные художники оказали помощь рисующим. Тематика рисунков была достаточно разнообразной. Художники рисовали фрукты, цветы, животные, футбол, просто красивые узоры и природные мотивы.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».