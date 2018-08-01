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Посетителя парка «Сокольники» создали собственные шедевры на асфальте с помощью мелков
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Посетителя парка «Сокольники» создали собственные шедевры на асфальте с помощью мелков 

Управа района Сокольники 7 часов назад
На территории парка провели фестиваль под названием «Парк огромных трафаретов».
Посетители парка «Сокольники» получили возможность проявить свой творческий потенциал в минувшие выходные. Участники фестиваля разрисовали асфальт красочными мелками. Общая площадь творческих работ составила порядка тысячи квадратных метров. В рамках фестиваля провели тематические мастер-классы, ведущими которых стали московские художники. Активными участниками фестиваля изобразительного искусства стали как дети, так и взрослые. Для реализации проекта специально разработали 30 крупных трафаретов, по несколько метров в длину. Так, любители творчества получили возможность выбрать понравившиеся рисунки и изобразить картины на асфальте выданными мелками. Профессиональные художники оказали помощь рисующим. Тематика рисунков была достаточно разнообразной. Художники рисовали фрукты, цветы, животные, футбол, просто красивые узоры и природные мотивы.
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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