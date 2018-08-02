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Показательные выступления и музей под открытым небом. В Лысьве пройдёт фестиваль малой авиации
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Показательные выступления и музей под открытым небом. В Лысьве пройдёт фестиваль малой авиации 

59.ru 5 часов назад
Фото: 59.ru
В программе фестиваля из-за погодных условий возможны изменения
Фестиваль малой авиации «Взлётка» (0+) в Лысьве ежегодно собирает до 10 тысяч зрителей. В этом году он пройдёт 11 августа. Гости фестиваля смогут наблюдать за показательными выступлениями пилотажных групп, реконструкцией военных событий Второй мировой войны, сфотографироваться с авиатехникой. — Въезд на аэродром будет только со стороны поселка Новая ферма, — предупреждают организаторы. — Въезд со стороны дороги «Кунгур — Соликамск» будет закрыт. Программа фестиваля: 14:00 — Открытие 15:00-17:00 — Воздушный парад авиатехники, показательные выступления пилотажных групп. Концерт 17:00-17:20 — Военно-историческая реконструкция событий 1941 года 17:30-18:00 — Концерт 18:00-18:30 — Награждение участников фестиваля 18:00-19:00 — Свободный осмотр техники На фестивале будут работать интерактивные площадки: детское конструкторское бюро «Летать», площадка проекта «Чердак» музея PERMM, мобильный планетарий, площадка военно-спортивной подготовки. Также на мероприятии можно будет прогуляться по выставке военной техники и оружия, пройти квест «Школа юных пилотов» и испытать себя на гироскопе — тренажере для тренировки вестибулярного аппарата летчиков, парашютистов и космонавтов. В программе фестиваля из-за погодных условий возможны изменения. В прошлом году мероприятие пришлось перенести из-за нелётной погоды.
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