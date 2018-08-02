По «Тройке» можно будет пройти в музей

В музей «Московский транспорт» теперь можно пройти по транспортной карте «Тройка», для этого карту нужно приложить к считывателю турникета у входа, при этом с баланса «Тройки» спишется сумма, равная стоимости билета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, чтобы покупка билета в музей была удобной. Сегодня карта «Тройка» есть почти у каждого жителя столицы. Стоимость прохода по карте составит 400 рублей. Услуга привлечет новых посетителей музея и сделает карту «Тройка» еще популярнее среди горожан»,

— сказал директор по коммерческой деятельности «Мосгортранса» Евгений Жигунов

Также в музей «Московский транспорт» можно пройти бесплатно по туристической карте Moscow CityPass. Она продается в сувенирном магазине на территории музея. Для прохода достаточно предъявить карту кассиру.

По карте «Тройка» также можно пройти в Московский зоопарк, планетарий, Третьяковскую галерею, на мероприятия и выставки в парке «Зарядье». Зимой при помощи «Тройки» можно расплатиться за проход на крупные городские катки.

Музей «Московский транспорт» расположен на базе «Мосгортранса». В его коллекции — более 260 экспонатов: старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и специальная техника.

Музей расположен по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Он открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.