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По «Тройке» можно будет пройти в музей
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По «Тройке» можно будет пройти в музей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В музей «Московский транспорт» теперь можно пройти по транспортной карте «Тройка», для этого карту нужно приложить к считывателю турникета у входа, при этом с баланса «Тройки» спишется сумма, равная стоимости билета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, чтобы покупка билета в музей была удобной. Сегодня карта «Тройка» есть почти у каждого жителя столицы. Стоимость прохода по карте составит 400 рублей. Услуга привлечет новых посетителей музея и сделает карту «Тройка» еще популярнее среди горожан»,
— сказал директор по коммерческой деятельности «Мосгортранса» Евгений Жигунов.
Также в музей «Московский транспорт» можно пройти бесплатно по туристической карте Moscow CityPass. Она продается в сувенирном магазине на территории музея. Для прохода достаточно предъявить карту кассиру.
По карте «Тройка» также можно пройти в Московский зоопарк, планетарий, Третьяковскую галерею, на мероприятия и выставки в парке «Зарядье». Зимой при помощи «Тройки» можно расплатиться за проход на крупные городские катки.
Музей «Московский транспорт» расположен на базе «Мосгортранса». В его коллекции — более 260 экспонатов: старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и специальная техника.
Музей расположен по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Он открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.
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