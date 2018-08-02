В Петербурге пройдет фестиваль «Акустика Счастья»

В Юсуповском саду впервые состоится музыкально-гастрономический фестиваль «Акустика Счастья». В программе мероприятия: выступления Manizha, AYO и Albin Lee Meldau, вкусная еда, pop-up ресторан, блошиный рынок, практики йоги, настоящий планетарий и многое другое.

18 августа на территории Юсуповского сада пройдёт музыкально-гастрономический фестиваль Акустика Счастья. На сцене фестиваля выступят космополитично-мелодичная AYO, влюбившая в себя Нью-Йорк и Париж, яркая и любимая MANIZHA, завоевавшая публику оригинальными музыкальными роликами в Instagram, а также, впервые в России, шведский лауреат премии Грэмми ALBIN LEE MELDAU.

Огромное внимание уделено гастрономической составляющей мероприятия. Помимо фудкорта со стрит-фудом из натуральных продуктов, в саду всего на один день появится уютный pop-up ресторан с большими столами, в котором можно будет отведать блюда от шеф-повара ресторана «Счастье» Дмитрия Решетникова

Также на территории фестиваля будет возведён купол уникального для Петербурга мобильного планетария. Здесь, в перерывах между едой и музыкой можно будет совершить удивительное путешествие к звёздам и узнать историю освоения космоса.

Кроме того, гости смогут посетить станции здорового питания и практических классов йоги от Urban Yoga, блошиный рынок, лавки натуральных продуктов. Юные посетители фестиваля не останутся в стороне — для них будет построен детский городок с игровой зоной, познавательными занятиями, где можно будет весело провести время под присмотром профессиональных педагогов.

Группа ресторанов «Счастье» уже несколько лет проводит акустические вечера в своей московской локации «Счастье на крыше», а в этом году, в честь своего десятилетия организует большой музыкально-гастрономический фестиваль в Санкт-Петербурге.

18 августа с 13.00 до 23.00, Юсуповский сад.