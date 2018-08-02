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Кафе в Парке Горького и музей «Гараж» закрыты из-за празднования Дня ВДВ
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Кафе в Парке Горького и музей «Гараж» закрыты из-за празднования Дня ВДВ 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Кафе и музеи на территории Парка Горького закрыты из-за празднования Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«2 августа на территории парка не будут работать: музей Парка Горького и смотровая площадка арки главного входа, сувенирный магазин, пункты проката в партерной части парка, музей современного искусства «Гараж», — говорится в сообщении.
Кроме того, будут закрыты восемь кафе.
В 13:00 на Пушкинской набережной Парка Горького праздничный концерт, посвященный Дню Воздушно-десантных войск.
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