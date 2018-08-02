Кафе в Парке Горького и музей «Гараж» закрыты из-за празднования Дня ВДВ

Кафе и музеи на территории Парка Горького закрыты из-за празднования Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«2 августа на территории парка не будут работать: музей Парка Горького и смотровая площадка арки главного входа, сувенирный магазин, пункты проката в партерной части парка, музей современного искусства «Гараж», — говорится в сообщении.

Кроме того, будут закрыты восемь кафе.

В 13:00 на Пушкинской набережной Парка Горького праздничный концерт, посвященный Дню Воздушно-десантных войск.