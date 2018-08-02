В Волгограде 1 и 2 сентября пройдет фестиваль уличных субкультур

1 и 2 сентября в рамках празднования Дня города в Волгограде пройдет фестиваль уличных субкультур «Царицын Арт Стрит». Он состоится в Парке Победы у стадиона «Волгоград Арена».

Как сообщает пресс-служба мэрии, 1 сентября состоится отборочный тур фестиваля, а 2 сентября — выступление финалистов. В мероприятии примут участие самые талантливые молодые танцоры волгоградских школ, а также гости из других регионов России и стран зарубежья. Фестиваль пройдет в конкурсно-показательном и соревновательном сегментах. У участников будет возможность проявить себя в нескольких номинациях — «Брейк-данс турниры» (дети до 13 лет, подростки 14-17 лет, взрослые 18 лет), «Хип— Хоп танец» (до 17 лет, 18 лет и старше), «Граффити». В качестве судей выступят знаменитые танцоры брейк-данса и хип-хопа.

Напомним, основные мероприятия, посвященные празднованию 429-ой годовщине со дня основания города, пройдут 1 и 2 сентября. В этом году торжества состоятся сразу на нескольких площадках, в том числе около интерактивного музея, в парке напротив «Волгоград Арены». Горожан ждет около 100 мероприятий: фестивали, концерты, выставки, спортивные турниры, квесты, флэшмобы и многое другое.