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В Волгограде 1 и 2 сентября пройдет фестиваль уличных субкультур
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В Волгограде 1 и 2 сентября пройдет фестиваль уличных субкультур 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
1 и 2 сентября в рамках празднования Дня города в Волгограде пройдет фестиваль уличных субкультур «Царицын Арт Стрит». Он состоится в Парке Победы у стадиона «Волгоград Арена».
Как сообщает пресс-служба мэрии, 1 сентября состоится отборочный тур фестиваля, а 2 сентября — выступление финалистов. В мероприятии примут участие самые талантливые молодые танцоры волгоградских школ, а также гости из других регионов России и стран зарубежья. Фестиваль пройдет в конкурсно-показательном и соревновательном сегментах. У участников будет возможность проявить себя в нескольких номинациях — «Брейк-данс турниры» (дети до 13 лет, подростки 14-17 лет, взрослые 18 лет), «Хип— Хоп танец» (до 17 лет, 18 лет и старше), «Граффити». В качестве судей выступят знаменитые танцоры брейк-данса и хип-хопа.
Напомним, основные мероприятия, посвященные празднованию 429-ой годовщине со дня основания города, пройдут 1 и 2 сентября. В этом году торжества состоятся сразу на нескольких площадках, в том числе около интерактивного музея, в парке напротив «Волгоград Арены». Горожан ждет около 100 мероприятий: фестивали, концерты, выставки, спортивные турниры, квесты, флэшмобы и многое другое.
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