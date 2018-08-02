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В Музее Мирового океана покажут проекты реконструкции набережных Калининграда
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В Музее Мирового океана покажут проекты реконструкции набережных Калининграда 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Музее Мирового океана откроется выставка «Город у моря» с проектами реконструкции набережных Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Горожане смогут увидеть макеты в главном корпусе музея с 4 августа. Свою концепцию ревитализации набережных предложила студия «Архитектурная мастерская 4+». Проектировщики представили своё видение Калининграда и городских набережных, частью которых может стать Философская тропа Канта, которая соединит два берега Преголи. Музей приглашает калининградцев и гостей города принять участие в обсуждении проекта.
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