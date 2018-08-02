Планы на выходные: жаркий уикенд в Москве

Последний месяц лета — не повод огорчаться. Это повод проводить как больше времени на веселых мероприятиях.

Узнать про историю купальников

В павильоне №15 на ВДНХ открылась выставка «Курортная мода» Александра Васильева . В экспозиции представлены предметы пляжной одежды прошлого столетия: трикотажные шерстяные купальники, которые носили как женщины, так и мужчины, пляжные костюмы 1920-х годов, первые раздельные купальники 1930-х годов, ранние купальные шорты и бермуды, вошедшие в моду под американским влиянием. Посетители также увидят, каким было первое бикини, революционные мини-платья 1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновые купальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое. Выставка будет работать до ноября, но гулять по ВДНХ летом как-то приятнее, согласитесь.

Побегать

Active Weekends от бренда Aqua Minerale Active — это серия из восьми разных беговых экскурсий, которые подойдут как начинающим, так и продвинутым бегунам. Побегать можно будет не только в Москве, но также в Питере и в Казани. Всего разработано 24 беговых маршрута, включающих в себя свыше 40 локаций. Чтобы стать участником беговых экскурсий, необходимо зарегистрироваться на сайте школы и выбрать дату тренировки. Самых активных ждут призы!

Сделать доброе дело

5 августа с 12:00 до 19:00 на Экомаркете в Коньково пройдет благотворительный Garage Sale в поддержку фонда «Старость в радость». Вы сможете купить одежду, аксессуары, детские товары и многое другое. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Затусить на фестивале

4 августа в Саду «Эрмитаж» пройдет четвертый музыкально-литературный фестиваль SОЛОМА. Праздник пройдет под девизом «Пожинай плоды творчества», ведь август — пора сбора урожая и время подводить итоги: поэты и музыканты, художники и писатели представят свои новые книги, альбомы и композиции. В лайн-апе фестиваля заявлены: квартет Arfasound, «королева укулеле» Анна Ворфоломеева, молодая певица Виктория Черенцова, поэтический проект актера Театра Наций Дмитрия Сердюка , композитор и исполнитель AMARIA, оркестр балканской и цыганской музыки Exilados, певец и телеведущий Антон Лаврентьев , театрально-музыкальный проект 6/8 и другие. Традиционно на фестивале будет работать зона «Открытого микрофона»: любой желающий сможет выйти на сцену и прочесть свои стихи перед гостями фестиваля. На Sоломе также запланированы: скетч-пикник с художницей Fantastic Mila, пункт буккроссинга, арт-проект «Дверь к признанию», в рамках которого каждый сможет оставить свое послание к миру и многое другое.

Узнать, как жили дачники

В музее-заповеднике «Царицыно» до 19 августа пройдет летний фестиваль искусств «Дачное Царицыно», на котором совершенно бесплатно можно будет увидеть 18 детских спектаклей, прослушать 25 выступлений джазовых и классических концертов, а также посетить выставку архивных фотографий конца XIX — начала XX века, рассказывающих о том, как жили дачники той пары. Вход бесплатный.

Сходить в театр

4 августа в «Зеленом театре» ВДНХ итальянский театр NoGravity покажет «театр чуда». Его удивительное шоу Aria, покорившее ведущие европейские фестивали, напоминает об итальянском барокко и построено на причудливой пластической игре и работе с уникальной сценической машинерией. Тела актеров соединяются в необычные фигуры, парят над сценой под аккомпанемент Roma Barocca Essemble и старинных инструментов, сделанных мастерами в эпоху барокко. Одним словом, магия, а не театр. Стоимость билетов — от 1500 рублей.

Познакомиться с культурой Катара

4 августа в рамках Перекрестного года культуры Катара и России на территории грандиозного музыкального фестиваля «Пикник Афиши» появится однодневный гастрономический поп-ап проект Meet Qatar. Современная катарская кухня будет представлена здесь во всем многообразии: от топовых ресторанов Дохи до уличных фуд-концепций, от ультратрадиционной арабской кухни до модных поп-ап корнеров рынка Torba Farmers Market. Владельцы, управляющие и шеф-повара приедут в Москву, чтобы лично представить свои проекты и приготовить блюда из лучших катарских продуктов. Помимо ресторанных корнеров здесь также откроются сувенирные магазины и настоящий восточный лаунж. Для максимального погружения в современную катарскую культуру перед гостями Meet Qatar выступят этно-музыканты из Ensemble Suffiks.

… или Индонезии

Познакомиться с традициями и культурой Индонезии все выходные с 12:00 до 21:00 можно будет в парке «Красная Пресня». Гостей фестиваля ждет индонезийская кухня, мастер-класс по йоге, массаж и аюрведа, уроки танцев, школа индонезийского языка, лекторий с необычными спикерами и даже мистическая зона предсказаний.

Заняться спортом

5 августа в аквакомплексе «Лужники» состоится ежегодная спортивная вечеринка «Дай Жару», которую уже в пятый раз проводит федеральная сеть фитнес-клубов «Территория фитнеса». В рамках мероприятия пройдут командные и индивидуальные соревнования по различным дисциплинам: волейбол, плавание, Men’s Physique и Fitness Bikini, кроссфит, настольный теннис, пауэрлифтинг, сдача нормативов ГТО. Любой желающий сможет сразиться в турнире от известного бренда фитнес-датчиков MYZONE. Инструкторы клуба и представители международных фитнес-программ Les Mills проведут мастер-классы на любой вкус: функциональный и силовой тренинг, йога, зумба, аквааэробика. А тех, кто хочет просто расслабиться и позагорать, ждут 2 бассейна и удобные шезлонги. Специальными гостями «Дай Жару» станет «Мисс Вселенная», президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова и спортсмен, общественный деятель, бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов . В рамках вечеринки впервые будет проведена благотворительная акция в поддержку подопечных фонда. А тренеры «Школы Носова» проведут мастер-классы по различным видам боевых искусств.

Зажечь на вечеринке

Sunday Sunset Show — серия камерных воскресных концертов совместно с Beefeater на Веранде DFF + °F. Каждое второе воскресенье Deep Fried Friends и Beefeater собирает своих друзей музыкантов, и вместе проводит с ними классный день, а на закате все наслаждаются живым концертом. Вторая звезда sSs — «Дорогой Сережа» — современный бард, поэт, культурный деятель и один из основателей клуба «Рабицы». Камерней и душевней концерта придумать нельзя, как и само выступление Сережи. За коктейли, как всегда, будет отвечать шеф-бармэн Денис Кряжев, который подготовил специальное меню Джин-Тоников с Beefeater.

Вкусно поесть

До 9 августа в ресторане «Наволне» ежедневно при заказе любой бутылки вина предалагают испанский хамон по цене в 399 руб. за 100 грамм и сырную тарелку премиальных сортов сыра: Сент-Мор-де-Турен, Бри, Ландана с трюфелем, Манчего, Грана Падана — за 599 руб. В качестве комплимента к любому блюду заказанному по меню добавят черный трюфель.