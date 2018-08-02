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Тренер Мадонны научит москвичей йоге
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Тренер Мадонны научит москвичей йоге 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В московском парке «Сокольники» пройдет пятый по счету ежегодный национальный фестиваль «День Индии», который все желающие смогут посетить бесплатно. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы фестиваля в четверг, 2 августа.
В Релакс-зоне праздника желающие смогут познакомиться и получить мастер-класс по йоге с Рохини Шакти, которая была личным тренером Мадонны. Кроме того, на восьми точках зоны релакса можно будет получить бесплатный массаж и мастер-классы по йоге (медитативным и физическим практикам) и флай-йоге для детей и взрослых. Свои программы представят 45 школ йоги.
Фестиваль «День Индии» пройдет с 10 по 12 августа в парке «Сокольники».
Рохини Шакти — тренер по йоге из Южной Америки, президент института йоги в Сан-Паулу (Бразилия). Практикует более 30 лет, известна своими книгами и учебными программами йоги. Ежегодно проводит в Бразилии фестиваль йоги для 15 тысяч участников.
Предыдущий «День Индии» прошел в Москве в августе 2017 года. Во время фестиваля его участники отметили один из главных праздников индуизма — «Ратха-ятра». Его центральным элементом стало шествие колесниц с деревянными изваяниями божеств.
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