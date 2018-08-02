8 идей чем заняться на Фестивале семейной рыбалки

4 августа Радио « Комсомольская правда » проведет большой семейный праздник, где занятие по душе найдется каждому. Мы предлагаем 8 лучших идей чем заняться на Фестивале, чтобы этот день стал незабываемым!

1. Принять участие в квест-ярмарке и получить гарантированный приз

Всем участникам Фестиваля при входе будет выдана программка мероприятия с картой-путеводителем по квест-ярмарке. Необходимо пройти все «станции» квест-ярмарки, чтобы получить футболку «Я люблю рыбалку» от Радио «Комсомольская правда».

2. Научиться танцевать

Партнер Фестиваля, Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, проведет танцевальный мастер-класс и научит всех желающих танцевать.

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Специально для гостей и участников Федерация проведет мастер-классы от чемпионов, показательные выступления и конкурсы с призами!

3. Научить ребенка правильному поведению в экстремальной ситуации

На Фестивале семейной рыбалки всех юных гостей ждут мастер-классы от МЧС в зоне «Юный спасатель».

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На мероприятии будет работать выставка пожарно-спасательной техники, а сотрудники МЧС России проведут мастер-классы, в том числе с участием кинологической службы.

4. Сходить всей семьей в зоопарк

Фестиваль семейной рыбалки будет проходить в парк-отеле «Орловский». На территории парка обустроен мини-зоопарк с комфортабельными и просторными вольерами, в которых живут не только сельские, но и экзотические животные и птицы с разных уголков мира. Обитателей зоопарка можно кормить и фотографироваться с ними!

5. Нарисовать картину

Проект «20 минут тишины» проведет арт-эксперимент — рисуем «картину мира».

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Все, что нужно — это запечатлеть свои эмоции, настроение, мысли, фантазии в моменте. Стать участником арт-эксперимента сможет каждый.

6. Устроить ребенку праздник

Организаторы позаботились о досуге самых юных гостей Фестиваля.

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Для них целый день будет работать детская анимация, аквагрим, будут проводиться конкурсы, эстафеты и игры.

7. Сходить на концерт с живой музыкой

На Фестивале будет много музыки, разных жанров и в живом исполнении. От инструментальной до рок-хитов и шлягеров на все времена.

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Для гостей выступят кавер-группы TipTop Band, Джоули, участники телевизионного шоу «Ты супер!» и другие артисты.

8. И самое главное — поймать рыбу мечты!

На Фестивале семейной рыбалки несколько сотен рыбаков будут участвовать в рыболовном конкурсе. За судейство в соревновании отвечает Rusfishing — общероссийский рыболовный интернет-клуб.

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Для того, чтобы победить в номинациях конкурса, нужно поймать самую длинную или самую маленькую рыбу, или выловить самый тяжелый улов. Главный приз Московского этапа достанется рыбаку, выловившему самую крупную по весу рыбу. А федеральный приз Фестиваля — сертификат на покупку садовой техники!

Мероприятие состоится 4 августа на территории Парк-отеля «Орловский» (Московская обл., Ленинский район, д. Богданиха).