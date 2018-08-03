Фестиваль «О, да! Еда!»

«О, да! Еда!» — ожидаемое и главное мероприятие под открытым небом. Своим популярным форматом «пикника» оно привлекает нижегородцев и гостей города не первый год. Фестиваль популярен еще тем, что кроме еды он прекрасно сочетает в себе танцы под аккомпанемент популярных музыкальных групп и ди-джеев, спортивные состязания и уличное искусство, которым так славится город.

Фестивальное меню, Гастрономический театр с выступлениями шеф-поваров со всей страны, кулинарные состязания — это еще не весь список активностей, которые подготовили организаторы. В программе будут мастер-классы для детей и взрослых, лекторий под открытым небом, показ фильмов в летнем кинотеатре и конечно, много вкусной еды. Фото: http://odaeda.me Большой фестиваль «О, да! Еда!» откроет на своей территории кухни лучших кафе и ресторанов Нижнего Новгорода, привезет фудтраки со всей страны. Кроме этого, организаторы мероприятия призывают горожан к активности, объединяться вне зависимости от возраста, социального статуса, приходить на застолье, вместе готовить, общаться и веселиться.

В этом году летний фестиваль «О, да! Еда!» пройдет в Сормовском парке с 22 по 23 сентября.

Билеты можно купить:

— через сайт: kassir.ru — в официальной группе в ВК https://vk.com/odaeda_nnovgorod

или в дни фестиваля при входе в Сормовский парк.