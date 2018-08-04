Фестиваль «Рыба-раки» в Сызрани продлится до 18 часов

С 15:00 на праздничной площадке всех желающих будут угощать ухой от шеф-поваров местных ресторанов. Фестиваль «Рыба-раки» проходит в Сызрани во второй раз, но уже успел полюбиться жителям Самарской области. Сегодня на празднике, помимо сызранцев, присутствуют гости из Тольятти, Самары, Саратова, Пензенской и Московской областей и из столицы. Пришедшие на фестиваль могут отведать множество рыбных блюд, приобрести свежие речные дары и сувениры, посетить интерактивные площадки и принять участие в различных мастер-классах. С трёх часов всем желающим будут наливать ароматную уху. Завершится гастрономический фестиваль в 18:00, пишет КТВ-Луч.

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