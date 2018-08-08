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25 и 26 августа в Иркутске пройдёт гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»
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25 и 26 августа в Иркутске пройдёт гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили организаторы.
Мероприятие пройдёт на о. Конный. Более 50 гастроэнтузиастов и ресторанных гуру приготовят для гостей уникальные блюда. Шеф-повара проведут мастер-классы, кроме этого на площадке фестиваля устроят кулинарные поединки. Развлекательная программа включает в себя так же активности для детей. Но самое главное, по словам организаторов, это то, что на фестивале будет много еды. Особое внимание они уделили slow food — вкусной, чистой и честной еде.
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