25 и 26 августа в Иркутске пройдёт гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили организаторы.

Мероприятие пройдёт на о. Конный. Более 50 гастроэнтузиастов и ресторанных гуру приготовят для гостей уникальные блюда. Шеф-повара проведут мастер-классы, кроме этого на площадке фестиваля устроят кулинарные поединки. Развлекательная программа включает в себя так же активности для детей. Но самое главное, по словам организаторов, это то, что на фестивале будет много еды. Особое внимание они уделили slow food — вкусной, чистой и честной еде.